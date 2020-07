Serie A, Parma-Bologna da 0-2 a 2-2 nel recupero (Di domenica 12 luglio 2020) Clamoroso al Tardini: il Parma - che fino al 93' era sotto di due gol e che per quasi tutta la partita aveva fatto poco contro un Bologna prima padrone del campo e poi onesto gestore del 2-0 - ... Leggi su gazzetta

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A Parma, un tesserato è positivo al Covid19 Il soggetto, già isolato, non è un calciatore #SkySport #SkySerieA #Parma - SkyTG24 : Serie A, caso positivo al coronavirus nel Parma: cosa succede ora - lucillalilla : RT @CorSport: #Fiorentina e #Parma, rimonte nel recupero. Colpo #Ranieri, #Cagliari frenato ?? - Fprime86 : RT @SkySport: Serie A – 32^ giornata I risultati delle partite delle 19.30 ? UDINESE-SAMPDORIA 1-3 ? FIORENTINA-VERONA 1-1 ? PARMA – BOLOGN… -