Norimberga, la salvezza scatena i tifosi: giocatori costretti a rifugiarsi sul pullman (Di domenica 12 luglio 2020) Segnare un gol al 96′ è una delle emozioni più belle che i tifosi possano mai provare. Se poi quel gol arriva sul punteggio di 3-0 per gli avversari e regala una salvezza insperata allora la gioia è assolutamente incontenibile. E’ esattamente ciò che è accaduto in Bundesliga 2, dove il Norimberga ha avuto la meglio sull’Ingolstadt nel doppio confronto grazie alla rete segnata da Schleusener in pieno recupero. Nonostante il fantastico risultato, si è trattato di un sorriso agrodolce per i calciatori, i quali non hanno potuto festeggiare liberamente a causa dell’allegria dei propri tifosi, che nella foga del momento hanno di fatto obbligato i protagonisti alla fuga sul pullman della squadra. Leggi su sportface

Gio_Dusi : Norimberga-Ingolstadt. Derby bavarese. Relegationsspiel Zweite-Dritte. Il Norimberga aveva vinto 2-0 l'andata in ca… - 75Corsaro : @TheJackSparrow Ma non penso che hai capito tutto visto che è in tedesco,in Germania la terzultima della Bundesliga… - g_delbianco : #FCIFCN Il Norimberga ad un passo dalla retrocessione in terza serie. Vince 2-0 l'andata dello spareggio con l'Ingo… -

