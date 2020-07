Non solo Kanye West: quando i famosi vanno a caccia di voti (elettorali) (Di domenica 12 luglio 2020) Nei giorni scorsi il rapper Kanye West ha fatto sapere che si candiderà alle elezioni presidenziali americane del 2020. Secondo il New York Post, a dire il vero, il sogno del marito di Kim Kardashian – che ha fatto sapere di voler chiamare il suo partito Birthday Party, «perché quando vinceremo sarà il compleanno di tutti» – è quasi impossibile da realizzare: a soli quattro mesi dalle elezioni del 3 novembre, avrebbe già perso tutte le scadenze per la presentazione della candidatura. C’è da dire però che in alcuni stati è ancora possibile l’aggiunta di candidati indipendenti. Del resto, dopo la vittoria di Donald Trump, uomo d’affari e star dei reality Usa (come Kim) nulla è impossibile. E il mondo è pieno di personaggi dello spettacolo che hanno tentato – a volte con successo – la carriera politica. Leggi su vanityfair

