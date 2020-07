La telecronaca Sky stasera pareva un TikTok, immagini di una partita il commento di un’altra (Di lunedì 13 luglio 2020) 1) La telecronaca Sky stasera pareva un TikTok, immagini di una partita il commento di un’altra…Ma tutto a posto? 2) Ciro il Grande predica nella Babilonia del pallone italico, La Penna scarabocchia, Donnarumma va a vento ed il Milan con un tiro e mezzo fa due goal… 3) Bonaventura fa piede, zolla e scivola come la più sfigata ragazza in tacco dodici ad una festa vip a Capri. Elmas viene falciato… Ma oh qui i fischi so come quelli delle venditore di nocelle, a volte è un circo, o peggio pare ‘o bingo! 4) José gioca con una rabbia, una voglia, una determinazione tale che se lo mandiamo al posto nostro all’Inps ci accreditano cassa-integrazione e pre-pensionamento con tante scuse! Sempre José mai senza ... Leggi su ilnapolista

Sky Virtual Audio - la telecronaca della Bundesliga anche con i cori dei tifosi Interessante esperimento quello odierno con lo Sky Virtual Audio opzione realizzata da Sky Deutschland, che da oggi è disponibile anche in Italia. Selezionando l’opzione “Audio originale” con il telecomando del proprio ...

napolista : La telecronaca Sky stasera pareva un TikTok, immagini di una partita il commento di un’altra Kalidou è tornato a g… - Liguglia : @Ma_Do_Sd Doveva limitarsi ad uvlave i nomi dei giocatori in telecronaca,ma quelli di Sky l’hanno visto show man,e… - AndreaV14145155 : @_LC22 Beh adani in telecronaca è riuscito a criticare Theo mentre commentava il suo gol, quelli di Sky juve non po… - AndreaV14145155 : @_LC22 Ho seguito già Inter channel tramite trevisani-adani in telecronaca, non reggerei anche Sky Juve. - HVMaradona : #NapoliMilan Ma che schifo di telecronaca... #Sky -