Johnny Depp e Amber Heard, spunta un audio agghiacciante: "Tagliami" (Di domenica 12 luglio 2020) Un nuovo audio in merito alla causa di divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard, in cui l'attore chiedeva all'ex moglie di tagliarlo, è stato consegnato al tribunale della High Court di Londra. Continuano a emergere nuove prove, sempre più fuori dall'ordinario, sul divorzio tra Johnny Depp e Amber Heard, tra cui un audio inquietante in cui si sente freddamente Depp chiedere ripetutamente all'ex moglie di "tagliarlo", ovunque volesse. Nell'audio si sente Johnny Depp chiedere "Tagliami, se non lo fai tu, lo farò io", mentre stringeva un coltello, in uno scambio di battute scioccanti con Amber ... Leggi su movieplayer

Johnny Depp - spuntano i messaggi choc contro Elon Musk “gli taglio il pene” messaggi choc di Johnny Depp contro Elon Musk , lo avrebbe minacciato di tagliargli il pene Fra Johnny Depp e Amber Heard sembra una storia infinita. Adesso giungono altri dettagli a condire la già travagliata vicenda fra i due. Si tratta di ...

di , lo avrebbe minacciato di tagliargli il pene Fra e Amber Heard sembra una storia infinita. Adesso giungono altri dettagli a condire la già travagliata vicenda fra i due. Si tratta di ... Johnny Depp : “A quel mollusco di Elon Musk glie lo taglio!” Johnny Depp ubriaco, geloso e incapace di far fronte alle “bizze erotiche” della sua allora mo glie ttina Amber Heard. E’ questo il ritratto dell’attore che viene fuori dal processo per diffamazione contro il Sun che a Londra ...

ubriaco, geloso e incapace di far fronte alle “bizze erotiche” della sua allora mo ttina Amber Heard. E’ questo il ritratto dell’attore che viene fuori dal processo per diffamazione contro il Sun che a Londra ... Johnny Depp : “taglierò il pene di Elon Musk“ - il presunto amante di Amber Heard La corte ha letto alcuni messaggi minacciosi contro Elon Musk inviati da Johnny Depp all'ex fidanzato di Lady Gaga Johnny Depp avrebbe minacciato di tagliare il pene di Elon Musk, sospettato di aver una relazione con l'allora moglie Amber Heard. Le ...

infoitcultura : La verità di Johnny Depp - infoitcultura : Johnny Depp minacciò di tagliare il pene di Elon Musk - Macry_04 : @babypumpkinpie Oppure anche quelle che attivamente rifiutano di credere che anche gli uomini possono subire violen… - andreadorio_ : @takaperfect Me ne vengono in mente due, ma ce ne saranno tanti altri. Il primo è “Waves” (2019) che non è mai usci… - jobwithinternet : Un'altro della lista di epstein -