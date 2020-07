Inter Torino Sky o Dazn? Dove vedere la gara in diretta (Di domenica 12 luglio 2020) Inter Torino Sky o Dazn? Tutto pronto per la sfida tra Inter e Torino, sfida che va in scena allo stadio San Siro di Milano e che chiude il 32° turno del campionato di Serie A. Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, cerca di mettere a tacere le voci sul suo esonero con una vittoria. Un … L'articolo Inter Torino Sky o Dazn? Dove vedere la gara in diretta è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - gianlucarossitv : Lo storico interologo Massimo Giussani ricorda le troppe rimonte subite dall'#Inter di #Bersellini nel 1978-79: ben… - gazzettaGranata : Izzo e Pinamonti: gli intrecci tra Torino e Inter nel segno di Raiola #TorinoFC #FVCG #SFT - Ammahr_jnr : RT @TimelineCR7: CRISTIANO RONALDO IN SERIE A IN 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentina ?? vs… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Torino Inter-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal.com Calcio in tv: Serie A, B, C, Premier League e Liga

Inter – Torino . I nerazzurri provengono dal apreggio per 2-2 ottenuto a Verona e in classifica ora sono quarti con 65 punti. A quota 34 i granata, quindicesimi e reduci dalla vittoria casalinga per 3 ...

Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 32^ giornata

32^ giornata di Serie A ancora protagonista in questo weekend. Dopo le tre gare del sabato che hanno aperto questo nuovo turno di campionato, in giornata si disputeranno altri sei incontri, con la gio ...

Inter – Torino . I nerazzurri provengono dal apreggio per 2-2 ottenuto a Verona e in classifica ora sono quarti con 65 punti. A quota 34 i granata, quindicesimi e reduci dalla vittoria casalinga per 3 ...32^ giornata di Serie A ancora protagonista in questo weekend. Dopo le tre gare del sabato che hanno aperto questo nuovo turno di campionato, in giornata si disputeranno altri sei incontri, con la gio ...