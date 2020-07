Haaland cacciato da un locale notturno, l’attaccante del Borussia ubriaco in Norvegia [VIDEO] (Di domenica 12 luglio 2020) Erling-Braut Haaland ci ha abituati a far parlare di sé per le imprese sul campo. Giovane fenomeno prima con il Molde, poi con il Salisburgo, infine con il Borussia Dortmund, ma ora è salito all’onore delle cronache per un gesto extra-sportivo. Un VIDEO che sta facendo il giro dei social mostra il norvegese ubriaco e buttato fuori da un locale notturno. Haaland è in vacanza in patria e aveva postato delle foto mentre è intento a tagliare dei tronchi d’albero con una motosega. In basso il VIDEO di Haaland ubriaco. Haaland ubriaco viene buttato fuori da un locale notturno VIDEOL'articolo ... Leggi su calcioweb.eu

