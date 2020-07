È già in arrivo un nuovo Dpcm che ci può stravolgere l'estate (Di domenica 12 luglio 2020) Valentina Dardari Tra 48 ore il nuovo decreto con regole anti-Covid per voli, eventi, spiagge e sagre. Che cosa cambia durante le ferie Mancano due giorni al nuovo Dpcm che servirà a rinnovare le misure di sicurezza di contenimento del coronavirus: data prevista il 14 luglio. E intanto chi di dovere starebbe pensando di cambiare qualcosa, magari aggiustare qua e là le norme vigenti fino a questo momento. Prorogato il divieto di entrata in Italia da chi arriva da 13 Paesi contenuti nella black list e norme chiare per evitare assembramenti. Martedì prossimo toccherà al ministro della Salute Roberto Speranza spiegare davanti al Parlamento i provvedimenti che il governo intende prendere. In programma c’È anche la proroga dello stato d’emergenza e la legittimazione ... Leggi su ilgiornale

