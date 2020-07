Gasperini: 'Con la Juve avremmo meritato la vittoria' (Di domenica 12 luglio 2020) Gasperini: "Mai come stasera avremmo meritato la vittoria". Il tecnico dell'Atalanta fa il punto sul pareggio contro la Juventus. Leggi su gazzettadelsud

Gasperini - lite con un tifoso del Napoli : web indignato – VIDEO Gasperini , clamorosa lite con un tifoso napoletano: le immagini postate sul web hanno infiammato i social con i napoletani indignati. Spunta anche un "terrone del ca**o" durante il momento di tensione. Gian Piero Gasperini e un ...

sechesi : Gasperini che sull'episodio del 'terrone' urlato ad un tifoso dice 'non è un problema mio e neanche dell'Atalanta'… - SkyTG24 : Lite prima della partita con la Juve, contro l'Atalanta si muove la procura Figc - Castrese7 : RT @sechesi: Gasperini che sull'episodio del 'terrone' urlato ad un tifoso dice 'non è un problema mio e neanche dell'Atalanta' rende perfe… - l_honestly : RT @gloriapoch72: Per una battuta (ok antipatica ma sempre una battuta senza insulti) di un ragazzo a Gasperini ... Partono da un dirigente… - Salvo2410libero : RT @NoireButterfly_: Per chi ancora non lo avesse capito, la corsa scudetto è con L'Atalanta, non con la Lazie e la Prescrittese, perché Ga… -