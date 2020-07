Formula 1, Lewis Hamilton vince il GP di Stiria (Di domenica 12 luglio 2020) Formula 1, Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Stiria: Bottas completa la doppietta Mercedes, Verstappen terzo. Disastro Ferrari in partenza Lewis Hamilton vince il GP di Stiria, secondo appuntamento della stagione di Formula 1. Prima vittoria per il britannico dopo il quarto posto della scorsa gara. Il campione in carica è a sei gare di distanza dal primato di Schumacher. Bottas completa la doppietta Mercedes, Verstappen chiude in terza posizione. Disastro Ferrari in partenza, con le due monoposto costrette al ritiro. La cronaca del GP di Stiria Il Gran Premio d’Austria inizia subito con un colpo di scena: Leclerc prova un sorpasso sul compagno di scuderia in un punto quasi improbabile, ... Leggi su zon

