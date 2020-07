Fabrizio Corona, festa in casa con cinque amici: ma è ai domiciliari, e arrivano i carabinieri (Di domenica 12 luglio 2020) I vicini dell'ex re dei paparazzi hanno chiamato il 112 per la musica ad alto volume, i carabinieri hanno trovato nell'appartamento di Corona tre ragazzi e due ragazze: spetterà al tribunale di sorveglianza stabilire se ha violato le disposizioni del regime detentivo deciso per... Leggi su repubblica

