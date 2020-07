Cristiano Ronaldo non si ferma più: ora c’è Borel nel mirino (Di domenica 12 luglio 2020) Cristiano Ronaldo con i gol all’Atalanta entra ancora una volta di più nella storia della Juventus: Felice Borel più vicino Cristiano Ronaldo entra ancora una volta nella storia della Juve. L’attaccante portoghese ha toccato, con i due gol su rigore contro l’Atalanta, quota 32 gol in stagione, 28 dei quali in campionato. Nella stagione disputata nel 1934, Felice Borel mise a segno 31 gol in campionato per poi essere convocato nella Nazionale di Pozzo ai Mondiali, in occasione della prima vittoria azzurra. Si tratta ancora oggi del record assoluto in singola stagione con la maglia della Juventus Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SquawkaNews : 16': Juventus 0-1 Atalanta 55': Juventus 1-1 Atalanta 81': Juventus 1-2 Atalanta 90': Juventus 2-2 Atalanta Cristi… - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - EzioGreggio : La vittoria della @juventusfc con 2 goal di @Cristiano Ronaldo è.... di rigore #ForzaJuve - LaJuvehaRonaldo : Buongiorno bianconeri Cristiano Ronaldo in Serie A: Presenze: 28 Goal: 28 ?? - vinz6199 : RT @TheRonaldoZone: Cristiano Ronaldo's last 18 games in Serie A, this is not normal Sassuolo?? Lazio?? Udinese???? Sampdoria?? Cagliari??… -