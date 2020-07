Chi ‘salvare’, Autostrade o i 5 Stelle? (Di domenica 12 luglio 2020) Aspi presenta ‘l’ultima offerta al governo’ (che chiede uno sforzo in più). In caso di accordo con Autostrade i 5 Stelle rischiano il tracollo. Il governo sta vivendo ore di fuoco, con il dossier Autostrade tra le mani. Aspi ha inviato l’ultima offerte, quella che secondo i vertici della società non può essere rifiutata perché troppo vantaggiosa per lo Stato. Come richiesto pubblicamente dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L’ultima offerta di Autostrade al governo Stando alle indiscrezioni emerse ci sono due fattori importanti nell’offerta avanzata da Autostrade: soldi, tanti soldi, e un significativo passo indietro della famiglia Benetton che andrebbe in minoranza in Autostrade scendendo sotto la soglia ... Leggi su newsmondo

Marcozanni86 : Capite perché forzano così tanto ora per ingabbiare #Italia con il #MES? Sanno che con le condizioni che si deterio… - ResiannaM : RT @mchiarissima: I figli non si fanno per salvare i matrimoni I figli non si fanno per dovere di coppia I figli non si fanno per avere chi… - elizabethmaci : @DavideSilvestr6 Ormai farebbe un governissimo con chiunque, pur di farlo. C’è chi invece lo ha fatto con sofferenz… - NewsMondo1 : Chi salvare, Autostrade o i 5 Stelle? - Pierlu_M : RT @mchiarissima: I figli non si fanno per salvare i matrimoni I figli non si fanno per dovere di coppia I figli non si fanno per avere chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi ‘salvare’