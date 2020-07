Cassa integrazione: arrivano i soldi sul conto corrente e PostePay (Di domenica 12 luglio 2020) Cassa integrazione, arrivano continue lamentele da parte dei lettori che non ricevono il sussidio per la sospensione dell’attività lavorativa. L’Inps, in questi giorni, dopo il decreto legge “Rilancio” ha emanato una circolare con chiarimenti sull’erogazione della Cassa integrazione Covdi-19, e inoltre, sempre nella circolare definisce le modalità di pagamento. Cassa integrazione: circolare Inps n. 84/2020 L’iter burocratico della Cassa integrazione ha bloccato molti aventi diritto. In effetti l’Inps riconoscerà un’ulteriore proroga a tutti i lavoratori la cui attività sia ridotta o sospesa per effetto emergenza da Covid-19. La proroga si protrae per un ... Leggi su notizieora

giorgio_gori : Dopo Giovanni Rana, Leonardo Del Vecchio. #Luxottica integrerà la cassa integrazione dei suoi 12 mila dipendenti pe… - matteosalvinimi : ??L’ULTIMA TROVATA DEL GOVERNO? TOGLIERE LA DICITURA “MADRE” E “PADRE” DAI DOCUMENTI DEI MINORI?? Il governo non s… - LegaSalvini : MENTRE GLI ITALIANI ATTENDONO ANCORA LA CASSA INTEGRAZIONE... VERGOGNOSO. - Cristin14843508 : RT @giorgio_gori: Dopo Giovanni Rana, Leonardo Del Vecchio. #Luxottica integrerà la cassa integrazione dei suoi 12 mila dipendenti per gara… - m__a__r__c__o : RT @giorgio_gori: Dopo Giovanni Rana, Leonardo Del Vecchio. #Luxottica integrerà la cassa integrazione dei suoi 12 mila dipendenti per gara… -