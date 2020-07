Beppe Grillo sostiene Virginia Raggi con un sonetto in romanesco: “Roma non ti merita” (Di domenica 12 luglio 2020) Un sonetto per difendere Virginia Raggi. Così Beppe Grillo interviene nel dibattito che nelle ultime settimane ha di fatto già aperto la campagna elettorale per le Comunali di Roma. Con il breve testo, tutto in romanesco a firma di Franco Ferrari, il garante del Movimento rimarca l’ingratitudine dei romani nei confronti della sindaca pentastellata, eletta nel 2016 e in scadenza nella primavera del 2021: “Virgì, Roma nun te merita”, è titolato il post apparso sul blog del fondatore dei Cinque Stelle. “Virginia, piglia una valigia, tuo marito, tuo figlio, fammi un fischio, che ce ne andiamo via da questa gente di fogna. Lascia perdere”, attacca il sonetto. “Chi ti critica di qua, chi di ... Leggi su ilfattoquotidiano

