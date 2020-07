Rotta balcanica a Udine: Fontanini, scriveremo a viminale e se non avremo risposte, mobiliteremo cittadini (Di sabato 11 luglio 2020) “Udine non è più disposta ad accogliere le migliaia di persone che entrano illegalmente nel nostro Paese a causa di scelte politiche di questo Governo”. Lo ha dichiarato il Sindaco di Udine Pietro Fontanini dopo che nelle prime ore di questa mattina, gli agenti della Polizia di Stato di Udine hanno identificato in viale Palmanova decine di giovani uomini provenienti dalla Rotta balcanica ed entrati illegalmente in Italia. “Abbiamo intenzione – ha proseguito Fontanini – di scrivere al viminale e, se non avremo garanzie su un impegno concreto del Governo, siamo pronti a mobilitare i cittadini per chiedere ciò che ci spetta di diritto, ovvero un presidio costante dei ... Leggi su udine20

Migranti - un gruppo Facebook per rintracciare le persone scomparse sulla rotta balcanica. Ong : "2000 morti dal 2015"

Shipwreck crime - una rotta balcanica Il tratto di mare che separa la costa turca dall'isola greca di Lesbo rappresenta la fine del viaggio per molti migranti provenienti da Siria, Iraq e Afghanistan. Alcuni riescono a raggiungere l'approdo in terra europea, molti altri no.

Migranti - il mio viaggio lungo la rotta balcanica. 'Non siamo qui per divertimento - siamo rifugiati'

AGI - Raffica di sbarchi a Lampedusa. Il bilancio, secondo quanto riferiscono fonti delle forze dell'ordine dell'isola, è di 618 migranti approdati in poco più di 24 ore. Fra loro anche diverse donne

Nuova ondata di migranti dai Balcani. Il sindaco: «L'esercito controlli i valichi» In due giorni 70 persone rintracciate. Fontanini scriverà al Viminale: «Udine non è più disposta ad accogliere migliaia di irregolari» UDINE. Decine di stranieri, soprattutto pakistani, afghani e beng

AGI - Raffica di sbarchi a Lampedusa. Il bilancio, secondo quanto riferiscono fonti delle forze dell'ordine dell'isola, è di 618 migranti approdati in poco più di 24 ore. Fra loro anche diverse donne ...In due giorni 70 persone rintracciate. Fontanini scriverà al Viminale: «Udine non è più disposta ad accogliere migliaia di irregolari» UDINE. Decine di stranieri, soprattutto pakistani, afghani e beng ...