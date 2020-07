Pioli in conferenza: “Abbiamo qualità per fare una grande gara a Napoli” (Di sabato 11 luglio 2020) L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli: “È inutile guardarsi indietro, non abbiamo continuità. Ci vuole tempo per costruire qualcosa di importante, dal punto di vista tecnico, tattico e caratteriale. Dobbiamo finire bene il campionato, ci sono ancora tanti punti e tante partite da giocare. Il Napoli è una grande squadra con un grande allenatore che ha vinto la Coppa Italia. Dobbiamo fare una grande prestazione, ne abbiamo le qualità. Dobbiamo giocare con questa consapevolezza, dobbiamo sfruttare questo momento e dare il massimo“. Il tecnico parmigiano ha parlato della sfida a distanza con Rino Gattuso: “Difficile fare ... Leggi su alfredopedulla

