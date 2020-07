Napoli, Aurelio De Laurentiis mantiene la promessa: pagati gli stipendi di aprile e maggio (Di sabato 11 luglio 2020) L’atmosfera è più rilassata a Castel Volturno, negli ultimi tempi. Aurelio De Laurentiis, infatti, sta mantenendo le promesse fatte ai dipendenti. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, le mensilità sono state versate senza alcun taglio. “I calciatori e i lavoratori con contratto sportivo hanno ricevuto gli stipendi di aprile e maggio, De Laurentiis sta mantenendo le promesse di rispettare senza tagli tutti i propri impegni, entro il 31 agosto da scadenza federale sarà pagata anche la mensilità di giugno. Ci sono dei passi in avanti anche per il settore giovanile, i collaboratori con contratto gratuito e rimborso spese forfettario stanno incassando i compensi relativi al lavoro svolto a gennaio e febbraio”. Il presidente ha ... Leggi su calciomercato.napoli

Alessan78660443 : @FrancescoRoma78 Caro buongiorno se il napoli nn lo vende ora a le cifre di Aurelio non lo vende più e poi lui per… - siesto_dino : @pisto_gol Prendete esempio da Aurelio de Laurentiis con un terzo del guadagno rispetto ad altri ... forza Napoli sempre ?????? - Alessan78660443 : @pabla77 Per questo e tra i partenti uno perché se non lo vendi ora al prezzo di Aurelio nn lo.vendi più e si gli f… - Azzurro19262 : @Torrenapoli1 Difficile, ma lo si sa il mercato del napoli senza champions era inevitabilmente incentrato su KK, no… -