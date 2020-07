Morte cagnolina Chicca, fissata per il 18 settembre udienza in Corte d’Appello (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi apre un altro capitolo nella triste vicenda di Chicca, la cagnolina che, a febbraio 2017, fu massacrata a calci nel quartiere Pastena da chi avrebbe dovuto amarla e proteggerla. Dopo una serie di rinvii e sit-in, in cui i manifestanti hanno sempre indossato un fiocco rosa intorno al braccio in ricordo di Chicca, diventata simbolo di tutti gli animali vittime dell’uomo, il procedimento giudiziario, iniziato a maggio 2018, alla nona udienza arrivò a conclusione, ovvero ad aprile 2019, quando il responsabile di questo ignobile atto, Antonio Fuoco, fu condannato ad un anno e nove mesi di reclusione per maltrattamento ed uccisione di animali. Il giudice Paolo Valiante accolse la costituzione di parte civile di tutte le associazioni che ne fecero richiesta, sia nazionali che ... Leggi su anteprima24

