Lazio-Sassuolo 1-2, Caputo firma l'impresa al 92'. Inzaghi in crisi nera (Di sabato 11 luglio 2020) La Lazio dice ormai definitivamente addio alla corsa scudetto e rischia di vedersi scavalcare in classifica da Atalanta e Inter dopo la terza sconfitta consecutiva ottenuta per mano del Sassuolo, che ... Leggi su quotidiano

SkySport : LAZIO-SASSUOLO 1-2 Risultato finale ? ? #LuisAlberto (33') ? #Raspadori (52') ? #Caputo (90+1') ? ?… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Gazzetta_it : Gol! Lazio - Sassuolo 1-1, rete di Raspadori G. (SAS) - Ansa_ER : Serie A: Lazio-Sassuolo 1-2. Terzo ko di fila per Inzaghi, quarta vittoria per De Zerbi #ANSA - junews24com : De Zerbi 'avvisa' la Juve: «Senza paura, dobbiamo provarci contro chiunque» - -