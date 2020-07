Gol Ronaldo Juventus Atalanta 2-2: ancora CR7! Video (Di sabato 11 luglio 2020) GOL Ronaldo – La Juventus nei minuti finali del match riesce a riacciuffare il pareggio. 2-2, la firma è sempre quella di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, ancora una volta dal dischetto, non sbaglia e trafigge Gollini ristabilendo la parità con freddezza e battezzando lo stesso angolo. Gol Ronaldo Juventus Atalanta: ancora CR7! https://twitter.com/Rogergarciamtz/status/1282066517257973760 Leggi su juvedipendenza

Juve Atalanta 1-1 LIVE : Malinovskyi e Ronaldo vicini al gol All’Allianz Stadium, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra Juve e Atalanta : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE All'”Allianz Stadium”, Juve e Atalanta si affrontano nel match valido per la 32ª ...

All’Allianz Stadium, la 32ª giornata di Serie A 2019/20 tra e : sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca All'”Allianz Stadium”, e si affrontano nel match valido per la 32ª ... Gol Ronaldo Juventus Atalanta 1-1 : pareggio firmato CR7! Video GOL Ronaldo – La Juventus , dopo un primo tempo a fari spenti, riesce a pareggiare. La firma è di CR7 che risponde alla rete siglata da Zapata. Ronaldo trasforma dal dischetto la marcatura dell’1-1, adesso ristabilita la ...

GOL – La , dopo un primo tempo a fari spenti, riesce a pareggiare. La firma è di CR7 che risponde alla rete siglata da Zapata. trasforma dal dischetto la marcatura dell’1-1, adesso ristabilita la ... Ronaldo esulta con la maschera di Dybala : la Juventus sbarca su TikTok e conquista il social con le imitazioni dopo i gol La Juventus sbarca ufficialmente su TikTok e lo fa con un video che ha già conquistato il social nato in Cina. I giocatori bianconeri, a turno, esultano come farebbe il loro compagno di squadra “preferito” dopo un gol. Nel ...

SerieA : Dal dischetto Ronaldo non sbaglia. ?? La @juventusfc trova il gol del pareggio. ?? #JuveAtalanta #SerieATIM… - Gazzetta_it : Gol! Juventus - Atalanta 2-2, rete di Cristiano Ronaldo (JUV) - Gazzetta_it : Gol! Juventus - Atalanta 1-1, rete di Cristiano Ronaldo (JUV) - macmax22 : RT @Boboj29: Termina in parita' la sfida tra Juve e Atalanta 2 a 2 Per la Juve a segno Ronaldo su rigore in entrambi i gol Rigori concessi… - AntonioMartelli : Punto d'oro per la @juventusfc. Ha fatto tutto la squadra di #Gasperini, 2 gol e regalato 2 rigori a @Cristiano Ron… -