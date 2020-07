Formula 1, cancellate ufficialmente le FP3 del GP di Stiria: la pioggia torrenziale mette a rischio anche le Qualifiche (Di sabato 11 luglio 2020) La pioggia torrenziale prevista fin da ieri è arrivata a Spielberg, tantissima acqua sul circuito austriaco che ha costretto la Direzione Gara a cancellare ufficialmente la terza sessione di prove libere, inizialmente prevista per le ore 12. Peter Fox/Getty ImagesSi attende adesso la decisione sulle Qualifiche, le quali potrebbero subire delle modifiche di orario. Il problema principale è la copiosa quantità d’acqua presente sul circuito, che non garantisce le necessarie condizioni di sicurezza per i piloti. Continuando così la pioggia, è possible che le Qualifiche vengano spostate a domattina, dal momento che non dovrebbe piovere. E’ stata peraltro interrotta per la pioggia anche la gara di ... Leggi su sportfair

