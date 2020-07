F1, GP Stiria 2020. Verstappen dopo le qualifiche: “Il passo è stato buono” (Di sabato 11 luglio 2020) “Sono state delle buone qualifiche, abbiamo faticato in condizioni di bagnato estremo perché non riuscivo a spingere al massimo nelle curve consecutive. Ho cercato di moderare la velocità per restare in pista, comunque il secondo posto è abbastanza buono: completare l’ultimo giro non sarebbe stato sufficiente per battere Lewis, ma il passo è stato buono”. Lo ha detto Max Verstappen dopo il secondo posto ottenuto al termine della qualifica del Gran Premio di Stiria di Formula 1 andate in scena sul tracciato di Spielberg in condizioni di bagnato estremo. “La visibilità era un problema a causa delle macchine che stavano davanti – spiega il pilota olandese della Red Bull nel post qualifica – non si ... Leggi su sportface

