Estrazione Million Day di oggi, sabato 11 Luglio 2020: i numeri vincenti (Di sabato 11 luglio 2020) Ecco i numeri vincenti dell’Estrazione Million Day di oggi: sabato 11 Luglio 2020 La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 19. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’Estrazione Million Day di oggi, sabato 11 Luglio 2020. Combinazione vincente Million Day 11 Luglio 2020 46 – 52 – 44 – 30 – 37 L’analisi dell’Estrazione Million Day Diamo ora ... Leggi su zon

Nuovo appuntamento con il gioco che premia fino ad un milione di euro Ha fatto il proprio debutto in Italia da poco più di due anni, ma il Million Day – il gioco numerico a quota fissa di Lottomatica ...