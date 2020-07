Elicottero caduto nel Tevere, recuperati i corpi delle due vittime (Di sabato 11 luglio 2020) Sono stati entrambi recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco i corpi delle vittime dell’incidente che ieri ha coinvolto un Elicottero. Il mezzo si era nel Tevere in territorio di Nazzano Romano.I due cadaveri erano ancorati ai sedili dell’Elicottero, che giace a una profondità di circa metri 6 dell’alveo del fiume che passa per Roma. Poche ore prima era stato individuato il mezzo. Leggi su huffingtonpost

E' stato estratto il corpo di un uomo dall'elicottero precipitato venerdì nel Tevere a Nazzano, vicino Roma. Lo si apprende da fonti investigative. Ancora in corso le operazioni per recuperare una sec ...Sono stati entrambi recuperati dai sommozzatori dei vigili del fuoco i corpi delle vittime dell’incidente che ieri ha coinvolto un elicottero. Il mezzo si era nel Tevere in territorio di Nazzano Roman ...