Coronavirus 11 luglio: aumentano i ricoveri in terapia intensiva (Di sabato 11 luglio 2020) aumentano i ricoveri in terapia intensiva per il Coronavirus in Italia oggi 11 luglio: meno contagi e meno morti, ma sale l’attenzione. 188 nuovi contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: i casi scendono nuovamente sotto i 200 giornalieri. Cala anche il numero di morti: i decessi nelle ultime 24 ore sono stati … L'articolo Coronavirus 11 luglio: aumentano i ricoveri in terapia intensiva è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Coronavirus - il bollettino dell’11 Luglio. 188 nuovi casi in Italia Il bollettino dell’11 Luglio La protezione civile ha reso noto il bollettino riferito all’emergenza Covid-19... L'articolo Coronavirus , il bollettino dell’11 Luglio. 188 nuovi casi in Italia proviene da ForzAzzurri.net.

Il dell’11 Luglio La protezione civile ha reso noto il riferito all’emergenza Covid-19... L'articolo , il dell’11 188 in proviene da ForzAzzurri.net. Coronavirus - il bollettino di oggi 11 luglio in Lombardia : 4 morti e 67 nuovi positivi. I ricoveri scendono a 173 pazienti Dei nuovi positivi 21 sono a seguito dei test sierologici e 25 debolmente positivi. Sono 192 i guariti e dimessi. In terapia intensiva 29 persone: 2 ricoverati in altri reparti si sono aggravati e sono stati trasferiti. A Milano e provincia 26 casi

Dei positivi 21 sono a seguito dei test sierologici e 25 debolmente Sono 192 i guariti e dimessi. In terapia intensiva 29 persone: 2 ricoverati in altri reparti si sono aggravati e sono stati trasferiti. A Milano e provincia 26 casi Coronavirus - bollettino Ministero della Salute (11 luglio 2020) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è preoccupato per i nuovi focolai che si stanno formando lentamente nel nostro paese. Per questo motivo ha esortato la popolazione a continuare ad indossare le mascherine per ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Conte: possibile proseguire stato emergenza dopo 31 luglio #coronavirus - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 luglio: cala il numero dei decessi (7) e dei nuovi casi (188) - repubblica : Coronavirus, il bollettino dell'11 luglio: 188 nuovi positivi e 7 decessi - StraNotizie : Coronavirus, il bollettino dell'11 luglio: 188 nuovi positivi e 7 decessi - Fprime86 : RT @SkyTG24: Coronavirus Italia, bollettino dell'11 luglio: 242.827 casi totali, 7 morti in 24 ore -