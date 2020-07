Calciomercato Napoli – “Io e la mia famiglia stiamo molto bene a Napoli, non capisco le voci di addio” (Di sabato 11 luglio 2020) Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly il cui futuro non appare mai particolarmente sicuro in azzurro, dove oramai milita da 6 anni e dopo un’annata non particolarmente positiva come tutta la squadra, sta pian piano trovando le sicurezze che lo avevano reso tra i migliori difensori in Europa. “Se mi offrono il rinnovo…” Il difensore senegalese non appare particolarmente desideroso di cambiare aria, anzi: “La mia famiglia sta molto bene a Napoli e questo mi rende felice. Se sono qui da sei anni è solo grazie a loro, perché se non si fossero trovati bene, già sarei andato via. I miei figli parlano l’italiano così come il francese. In casa ... Leggi su giornal

Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik attende ancora di conoscere il suo futuro Arkadiusz Milik è sempre più lontano da Napoli . L’avventura azzurra sembra arrivata ai titoli di coda per il polacco, che ha deciso di non firmare il rinnovo col Napoli . Ne ha parlato anche La Gazzetta dello Sport. “Domani ...

è sempre più lontano da . L’avventura azzurra sembra arrivata ai titoli di coda per il polacco, che ha deciso di non firmare il rinnovo col . Ne ha parlato anche La Gazzetta dello Sport. “Domani ... Calciomercato - il Napoli segue Pezzella. La Fiorentina ha già il sostituto Il Napoli continua a seguire Pezzella Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il... L'articolo Calciomercato , il Napoli segue Pezzella. La Fiorentina ha già il sostituto proviene da ForzAzzurri.net.

Il continua a seguire Pezzella Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il... L'articolo , il La ha già il proviene da ForzAzzurri.net. Calciomercato Napoli - Hirving Lozano non cerca altre destinazioni : vuole rimanere Paolo Paganini, esperto di Calciomercato di Rai Sport, ha parlato del Napoli durante ‘Marte Sport Live’, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Quale sarà il futuro di Hirving Lozano? Acquisto importante, tra i ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, un nuovo colpo si avvicina: “Vuole solo gli azzurri” Mondo Udinese Sissoko: "Napoli, ho consigliato Osimhen due mesi fa! Ora faccio un altro nome a Giuntoli"

Sicuramente può portare un qualcosa in più al Napoli. Lo consiglio agli azzurri. Personalmente può diventare un top player, mi ricorda George Weah, è veloce e forte, sa giocare bene a calcio, è un ...

Il rumore dello stadio di Napoli entra nelle partite e determina umori e situazioni in campo. Trovarlo senza pubblico è in genere positivo per le squadre avversarie, anche se tutti gli uomini di ...

