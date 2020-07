Achille Lauro compie 30 anni e su Instagram chiarisce: «Da oggi consideratemi una 18enne» (Di sabato 11 luglio 2020) Il profilo Instagram di Achille Lauro non è certo votato alla sobrietà. Nella griglia che raccoglie le sue foto trovano posto molti dei concept mostrati solo in parte nelle ultime edizioni del Festival di Sanremo. L’ultimo post chiarisce che per il cantante romano le etichette non esistono più, né quelle di genere, né quelle legate all’età: «11 Luglio 1990. Da oggi consideratemi una 18enne». Queste parole commentano una serie di foto in cui Achille Lauro si presenta trasformato in un Ken di Barbie, un doppelganger che conserva tatuaggi e stivali con il tacco. oggi infatti Achille Lauro compie 30 ... Leggi su open.online

Il compleanno di Achille Lauro - da nessuno a trino grazie al rock e ai finti scoop Il compleanno di Achille Lauro batte 30 colpi, tre decadi che nella vita di ognuno significano intenzioni. Dobbiamo essere onesti: prima di Rolls Royce il Lauro De Marinis ragazzo era noto solo ai fan che lo seguivano dai tempi di Achille Idol ...

Achille Lauro è un artista che non ha praticamente sbagliato un colpo Ne parlano in continuazione. A molti non piace, eppure ne parlano; ad altri piace molto, ma forse si fa fatica a capire il perché. Il fatto è che Achille Lauro, arrivato ai trent'anni, è un artista che non ha praticamente ...

Achille Lauro - 30 anni oggi (da festeggiare con «1990»). Storia - album - curiosità Achille Lauro, Uno, nessuno, centomila. Un personaggio, nessuna etichetta, centomila sfaccettature. Irriverente provocatore o fine artista, eccellente performer o bluffatore seriale. Ognuno ci veda ciò che vuole, lui è tutto e ...

