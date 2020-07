Zielinski: «Gattuso ha un carisma incredibile. Rinnovo? Voglio rimanere a Napoli» (Di venerdì 10 luglio 2020) Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Gennaro Gattuso e del suo futuro che sarà ancora al Napoli Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’impatto di Gennaro Gattuso sullo spogliatoio azzurro e del suo futuro. Queste le parole del polacco. SARRI Gattuso ANCELOTTI – «Tutti e tre sono dei grandi. Gattuso ha un carisma molto forte. E’ arrivato nel nostro spogliatoio e subito si sentiva come lo abbiamo visto quando era giocatore. E’ uno bello tosto. Era un grande. Parliamo spesso e mi dà consigli di mettermi bene tra le linee, di guardare avanti, di cercare i compagni, di tirare anche in porta». Rinnovo – «E’ stato molto importante. ... Leggi su calcionews24

_SiGonfiaLaRete : #Zielinski: 'Contro il #Milan sarà una partita difficile! Rinnovo? Sono fiducioso' - sscalcionapoli1 : Zielinski a Sky: 'Presto l'annuncio del rinnovo! Gattuso tosto, è stato decisivo! Sul Barça e lo scudetto...'… - Fprime86 : RT @SkySport: Napoli, Zielinski: 'Gattuso è uno tosto, con lui lotteremo per lo scudetto' - GattusoBall : RT @tuttonapoli: Zielinski annuncia a Sky: 'Presto l'annuncio del rinnovo! Gattuso tosto, è stato decisivo! Lotteremo per lo scudetto...' h… - sportli26181512 : Napoli, Zielinski: 'Gattuso è uno tosto, con lui lotteremo per lo scudetto': Il centrocampista del Napoli ha confer… -