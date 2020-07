Viktorija Mihajlovic, scatto bollente in acqua: Sinisa esplode (Di venerdì 10 luglio 2020) Viktorija Mihajlovic incanta i fan con uno scatto davvero sensuale in acqua. Intanto, papà Sinisa ha uno sfogo e non si trattiene più Foto da Instagram: @vickymihaViktorija Mihajlovic è la figlia del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic. È una studentessa di psicologia all’università di Roma. La ragazza, classe 1997, è dotata di una bellezza fuori dal comune. Si è fatta conoscere al grande pubblico quando nel 2019 ha partecipato, insieme alla sorella Virginia, al reality show L’Isola dei Famosi. Molto legata alla sua famiglia e ai suoi fratelli. È stata vicino al papà quando gli è stata diagnosticata la leucemia. Ad oggi ... Leggi su chenews

Notiziedi_it : Tutta la verità sul flirt tra Giordano Mazzocchi e Viktorija Mihajlovic - Notiziedi_it : Tutta la verità sul flirt tra Giordano Mazzocchi e Viktorija Mihajlovic - Novella_2000 : Tutta la verità sul flirt tra Giordano Mazzocchi e Viktorija Mihajlovic - gossipblogit : Giordano Mazzocchi e Viktorija Mihajlovic sono fidanzati? Lei smonta il flirt - lasara_81 : Giordano Mazzocchi e Viktorija Mihajlovic potrebbero essere una coppia (Rumors) #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Viktorija Mihajlovic Viktorija Mihajlovic, scatto bollente in acqua: Sinisa... CheNews.it Tutta la verità sul flirt tra Giordano Mazzocchi e Viktorija Mihajlovic

3Giordano Mazzocchi e Viktorija Mihajlovic stanno insieme? L’ex Isola dei Famosi smentisce il flirt e mette una volta per tutte a tacere i pettegolezzi. Nelle ore scorse si è fatto un gran parlare ...

Viktorija Mihajlovic smentisce il flirt con Giordano Mazzocchi: 'Sono single e felice'

Viktorija Mihajlovic ha smentito categoricamente i rumor secondo cui avrebbe un flirt con Giordano Mazzocchi, ex volto di 'Uomini e Donne'. La figlia dell'allenatore Sinisa Mihajlovic lo ha spiegato a ...

3Giordano Mazzocchi e Viktorija Mihajlovic stanno insieme? L’ex Isola dei Famosi smentisce il flirt e mette una volta per tutte a tacere i pettegolezzi. Nelle ore scorse si è fatto un gran parlare ...Viktorija Mihajlovic ha smentito categoricamente i rumor secondo cui avrebbe un flirt con Giordano Mazzocchi, ex volto di 'Uomini e Donne'. La figlia dell'allenatore Sinisa Mihajlovic lo ha spiegato a ...