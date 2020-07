Usura, figli dati in pegno per pagare i debiti dei genitori. La denuncia: “Minorenni costretti a lavorare” (Di venerdì 10 luglio 2020) figli dati in pegno per lavorare in nero ed estinguere i debiti dei genitori: si tratta dell’ultimo orribile metodo degli Usurai utilizzato in questi ultimi mesi per la restituzione del denaro prestato, o al fine di perpetuare il debito all’infinito. Durante la pandemia, che ha aggravato la situazione economica di molti nuclei, tante famiglie si sono trovate indebitate fino al collo e si sono trovate costrette a cedere ai (nuovi) ricatti degli strozzini. “Sono i figli a pagare spesso per le loro famiglie. Non ho nomi da indicare, ma dai racconti di molti operatori economici, schifati da quello che sta avvenendo, ho la certezza che il fenomeno dell’Usura è cresciuto in maniera esponenziale in questi ultimi ... Leggi su tpi

