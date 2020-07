Uomini e Donne, opinionista cacciato via per una foto: partono le querele (Di venerdì 10 luglio 2020) Mario Serpa continua a far parlare di sé dopo gli attacchi a Raaella Mennoia di Uomini e Donne per via di alcune storie che ha condiviso recentemente contro Gianni Sperti e per un post su Tommaso Zorzi. Facciamo subito il punto della situazione perché sono successe un po’ di cose. Sperti aveva pubblicato un video di Mario assieme a Lele Mora scatenando la pronta risposta del suo ex collega che su Instagram aveva scritto parole tutt’altro che leggere sul suo matrimonio: “Quell’articolo è veritiero tanto quanto lo è stato il tuo matrimonio”. Di lì il Web si è scatenato tra illazioni e allusioni di ogni tipo e aveva iniziato a circolare una foto privata di Gianni che Mario stesso aveva condiviso ... Leggi su howtodofor

