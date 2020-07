Una PS5 nera e rossa compare su un opuscolo, ma è probabilmente un fake (Di venerdì 10 luglio 2020) PlayStation 5 è stata presentata lo scorso mese e abbiamo potuto dare uno sguardo finalmente al suo design. La console si presenta esternamente bianca, con un interno di colore nero e dei led tutto il suo lungo perimetro di colore blu.Tuttavia recentemente sul forum di ResetEra un utente, tale BarrBarr, ha pubblicato la foto di un opuscolo commerciale che mostra PlayStation 5 in un altro colore, ovvero total black con led rossi, compresa di DualSense. Anche se all'inizio l'immagine sembra essere reale, a quanto pare si tratta probabilmente di un fake, non costruito ad hoc dall'utente che ha pubblicato l'immagine, ma da chi ha creato proprio l'opuscolo.Secondo quanto riferito dall'utente, questo pamphlet è stato inviato ai commessi di un negozio per incentivarli a vendere i cellulari Sony Xperia in modo da ... Leggi su eurogamer

