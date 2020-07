Ultime Notizie Roma del 10-07-2020 ore 08:10 (Di venerdì 10 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale venerdì 10 luglio Buongiorno da Francesco Vitale la proposta che tuteli di interesse pubblico entro domenica o la revoca della concessione autostradale El ultimatum al governo all’aspi dopo la sentenza della consulta dopo il parere dei tecnici che hanno giudicato insoddisfacenti le proposte avanzate fino alla società del gruppo Benetton è comunque sufficiente essere giudicata e vantaggiosi per lo stato che ricevi in termini di tariffe risorse compensative con un cambio di passo su manutenzione e controlli tra i partiti con opinioni diverse Nazioni al Movimento 5 Stelle crema piedi sembra prevalere la linea dura il premier Conte vuole a stasera in Olanda secondo di una serie di leader europei dopo ha la Merkel e per insistere con il suo omologo marzo rotta per un’intesa intruglio su recovery Found ... Leggi su romadailynews

Agenzia_Ansa : Risalgono i nuovi contagi di #coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore 193 nuovi casi mentre ieri erano 138. Attu… - sole24ore : Coronavirus Italia, ultime notizie: Gimbe, nelle ultime due settimane nessuna regione a contagi zero… - fanpage : Di Maio: “Serve cambio di passo, non dobbiamo aver paura di prendere decisioni nette come quella su Autostrade” - CrisciEdoardo : RT @sole24ore: #Coronavirus, #notizie in tempo reale: negli #Usa 838 morti nelle ultime 24 ore - CarlottaMiller_ : RT @sole24ore: #Coronavirus, #notizie in tempo reale: negli #Usa 838 morti nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: ingresso in Italia vietato da 13 Paesi, Conte: Preparati per eventuali nuove ondate Fanpage.it Minorenni beccati a Jesolo mentre acquistano alcolici: il gestore rischia fino a mille euro di multa e la chiusura

TREVISO - Minorenni residenti a Treviso sorpresi a comprare alcolici in un locale. I Carabinieri della locale stazione li hanno scoperti con le mani nel sacco: i due hanno 17 anni. Sequestrate le ...

Erice, il Pd chiede a Toscano “un atto di responsabilità” e “Serve un opportuno passo indietro”

Una nota firmata dal Segretario provinciale del Partito Democratico Domenico Venuti, dalla Presidente dell’assemblea provinciale Valentina Villabuona e dalla Segreteria del Circolo di Erice Mariella ...

