Temptation Island, diluvio di corna tra Alessandro e Sofia? Clamoroso: finisce così (Di venerdì 10 luglio 2020) Alessandro e Sofia lasciano subito l'isola di Temptation Island, il programma di Filippo Bisciglia in onda su Canale 5, la puntata è quella di giovedì 9 luglio. Le vecchie corna non si contano, ma tutto è bene quel che finisce bene. Alessandro afferma che Sofia l'ha tradito più volte: dice - addirittura - che la sua compagna sia arrivata addirittura a tenere in piedi due relazioni per più di sei mesi. Sofia, al contrario, smentisce tutto. E rincara la dose. Accusa il compagno di averla tradita spesso e volentieri. Insomma, è un vero ping pong. La prima puntata di Temptation era terminata con la richiesta di Alessandro di avere il falò di ... Leggi su liberoquotidiano

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - 361_magazine : Temptation Island, falò di confronto a lieto fine: chi sono Alessandro e Sofia #TemptationIsland - m0rningvstar : @Chicca_colors cerco un fidanzato finto solo per andare a temptation Island e provarci con lui - YoureLight : A non aver visto Temptation Island ieri sera siamo rimaste io e me stessa - tempoweb : A #TemptationIsland disperazione totale #Antonio si diverte così Annamaria a pezzi -