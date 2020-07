SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris disponibile da oggi (Di venerdì 10 luglio 2020) SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris, Il nuovo capitolo del celebre JRPG, è disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC Digital. I fan in tutto il mondo potranno tuffarsi nella storia di SWORD ART ONLINE Alicization Lycoris, esplorando l’Underworld, un mondo virtuale introdotto nel più recente arco narrativo dell’anime. I giocatori seguiranno le avventure di Kirito attraverso intense battaglie e momenti emozionanti, in cui incrocerà i propri passi con alcune facce familiari come Eugeo, Quinella e, naturalmente, Alice. Molte delle nuove meccaniche hanno rinfrescato l’esperienza di SWORD ART ONLINE Alicization ... Leggi su gamerbrain

Sword Art Online Alicization Lycoris: frenetiche battaglie nel trailer di lancio italiano

