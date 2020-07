Sousa: «Final eight in Portogallo? Una cosa fantastica per il paese» (Di venerdì 10 luglio 2020) L’ambasciatore dei sorteggi della Champions League, Paulo Sousa, ha parlato dell’importanza della Final eight in Portogallo Paulo Sousa, l’attuale tecnico del Bordeaux e ambasciatore dei sorteggi di Champions League, ha così parlato prima di estrarre le palline: FinalS IN Portogallo – «E’ importante avere la UEFA in Portogallo per queste Finals. Come federazione aiuteremo in modo che questo evento di portata mondiale si svolga al meglio. E’ una cosa fantastica sia per il nostro paese che per i club che possono essere invogliate ad investire per il futuro». CHAMPIONS VINTE – «L’Ajax è stata una rivale forte, ... Leggi su calcionews24

Mancano ancora metà delle squadre all'appello, ma intanto a Nyon è stato definito il percorso di ognuna di esse all'interno della prossima storica Final 8 di Lisbona che assegnerà la Champions League.

12.15 - Pronto l'ex giocatore ed allenatore portoghese Paulo Sousa per il sorteggio. 12.12 - In corso la cerimonia, collegato con lo studio di Nyon il capitano della Juventus Giorgio Chiellini: "Non è ...

