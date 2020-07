Sorteggi Champions League LIVE: l’Atalanta pesca il PSG, sorteggiate anche le semifinali (Di venerdì 10 luglio 2020) Sorteggi Champions League LIVE: oggi a partire dalle 12 i tifosi di Atalanta, Juve, Napoli conosceranno il tabellone delle final eight Tempo di Sorteggi a Nyon. Nella sede della UEFA, a partire dalle 12, si deciderà gli abbinamenti per i quarti di finale e quindi anche il tabellone per le fasi finali. Dopo lo stop a causa dell’emergenza Coronavirus, l’edizione 2019/2020 del torneo si chiuderà con la Final Eight di Lisbona, dove si giocheranno i quarti, le semifinali e la finale tra il 12 e il 23 agosto, tutte partite in gara secca. Prima della fase finale in Portogallo, si dovranno completare le partite degli ottavi di finale rimasti in sospeso. Sono dunque 12, in totale, le squadre che parteciperanno al Sorteggio: le quattro ... Leggi su calcionews24

forumJuventus : ?? LIVE #UCLDraw ?? Con Nedved e Chiellini ?? - SkySport : ?? Sorteggi Champions League ? Alle 12:00 ?? Su Sky Sport Football e Sky Sport 24 ?? In live streaming sul sito di Sky… - SkySport : #UCLDraw Quarti di finale Real Madrid/Man City ?? Lione/Juventus Il sorteggio live su Sky Sport Football e Sky Sport… - napolista : Sorteggi Champions, il tabellone completo Per le semifinali il Napoli è dal lato di Juve/Lione e Real/City. L'Atal… - notizieoggi24 : Sorteggi Champions, la Juventus contro la vincente di Real Madrid-City. Atalanta contro PSG #Champions -