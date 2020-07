Sassuolo, De Zerbi: “Contro la Lazio per fare punti” (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Sassuolo di Roberto De Zerbi è sicuramente una tra le squadre più in forma del campionato. I neroverdi non hanno più nulla da chiedere al campionato, anche perché l'ultima casella disponibile per l'Europa è lontana 8 punti e servirebbe un finale stagione perfetto a Berardi e compagni. Dopo una ripartenza timida, il club emiliano ha inanellato 3 vittorie consecutive e ora mette nel mirino la Lazio.LE PAROLE DI DE Zerbicaption id="attachment 986797" align="alignnone" width="300" Roberto De Zerbi, Sassuolo (Getty Images)/captionDurante la conferenza stampa pre partita Roberto De Zerbi ha parlato così della sfida dell'Olimpico: "La squadra è venuta fuori dalla partita di Bologna felice perché abbiamo vinto giocando ... Leggi su itasportpress

