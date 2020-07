Prorogare stato d'emergenza va bene, ma Conte venga in Parlamento (Di venerdì 10 luglio 2020) Nella giornata di oggi il presidente del Consiglio ha dichiarato che l’esecutivo si muove nella direzione di una proroga dello stato di emergenza.Non si fa fatica a capirne le ragioni. Basti pensare alle prime due che sono presenti a tutti. L’apertura dell’anno scolastico a metà settembre e le elezioni il 20 e 21 dello stesso mese si svolgeranno con modalità comunque alquanto originali perché appunto segnate, sia pure in forma parziale, dall’emergenza. Il Contesto invita alla prudenza perché nel mondo la pandemia è in una fase ancora fortissima e focolai significativi, anche a causa degli spostamenti, vi sono anche da noi e altri vi potranno essere in futuro.Evitiamo quindi una cultura del sospetto contro il Governo.Tuttavia è ... Leggi su huffingtonpost

