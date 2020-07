Ninja fa gola a Twitch, YouTube e Facebook Gaming. I colossi a caccia del contratto esclusivo (Di venerdì 10 luglio 2020) Con l'annuncio della chiusura di Mixer, la piattaforma streaming di Microsoft, praticamente tutti i fan e gli addetti ai lavori si sono chiesti cosa sarebbe successo agli streamer che avevano firmato dei contratti di esclusiva e in particolare cosa avrebbe fatto Ninja, il notissimo Tyler Blevins.L'8 luglio Ninja è andato in diretta su YouTube lasciando intuire una possibile scelta ufficiale ma a quanto pare lo streamer sarebbe ancora conteso. Il canale Twitch di Ninja è ancora decisamente intatto e nonostante la decisione di andare live su YouTube, gli insider sottolineano che non è stato firmato alcun contratto di esclusività e che proprio per questo motivo sarebbe partita una sorta di corsa a tre tra dei veri e propri ... Leggi su eurogamer

