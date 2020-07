Mose, concluso senza intoppi l’innalzamento delle 78 paratoie. Conte: “Opera va completata entro il prossimo autunno-inverno” (Di venerdì 10 luglio 2020) Si è concluso senza incidenti il primo test completo del Mose a Venezia. Le 78 paratoie mobili situate nei quattro varchi che separano la laguna di Venezia dal mare aperto sono fuoriuscite integralmente dall’acqua alle 12.25 alla presenza di Giuseppe Conte. “Siamo qui per verificare l’andamento dei lavori, non per una passerella”, ha dichiarato il premier, aggiungendo che l’opera “va completata entro il prossimo autunno-inverno”. All’evento hanno partecipato i ministri De Micheli, Lamorgese e D’Incà, il governatore del Veneto Luca Zaia e il sindaco della città lagunare Luigi Brugnaro. Ma non è mancata anche la protesta dei No ... Leggi su ilfattoquotidiano

