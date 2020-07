Milano, folle picchia il conducente di un tram e si mette alla guida: bloccato dopo pochi metri (Di venerdì 10 luglio 2020) L’episodio alle 12.30 al capolinea del 3 al Gratosoglio. Salvi i passeggeri. La polizia stradale era già sulle tracce del 39enne perché poche ore prima aveva spinto la madre giù dalla macchina in autostrada, dopo una lite Leggi su corriere

Corriere : Milano, picchia il conducente di un tram e si mette alla guida: bloccato - Corriere : Milano, picchia il conducente di un tram e si mette alla guida: bloccato - GobboColpo : RT @Corriere: Milano, picchia il conducente di un tram e si mette alla guida: bloccato - BrunaGueze : RT @Corriere: Milano, picchia il conducente di un tram e si mette alla guida: bloccato - castell32082033 : RT @Corriere: Milano, picchia il conducente di un tram e si mette alla guida: bloccato -

Ultime Notizie dalla rete : Milano folle

Corriere della Sera

Un 39enne italiano, probabilmente con problemi psichici, ha aggredito e sbalzato dalla sua postazione il conducente di un tram a Milano, mettendosi alla guida del mezzo e proseguendo la marcia per alc ...Momenti di pure follia a Milano per un uomo di 39 anni, fermato dalla polizia dopo aver abbandonato la mamma in autostrada e aver aggredito un tranviere per mettersi al posto di guida del mezzo Atm. S ...