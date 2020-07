Milano, al flash mob dei rider spunta la contestatrice: «Viva Salvini». Poi simula uno sputo a un ragazzo di colore – Il video (Di venerdì 10 luglio 2020) rider di nuovo in piazza ieri, a Milano, davanti alla sede del Comune, per chiedere di rientrare, con un contratto nazionale, nella sanatoria voluta dalla ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova che al momento interessa lavoratori agricoli e lavoratori domestici. Nel corso del flash mob una contestatrice si è avvicinata a chi stava parlando, iniziando a gridare a ripetizione “EvViva Salvini“. Poco dopo, quando ha preso la parola un ragazzo di colore che chiedeva “sanatoria subito”, gli è passata accanto simulando uno sputo contro di lui. video Agenzia Vista Leggi anche: rider in sciopero, ancora senza mascherine e gel: niente ... Leggi su open.online

RedazioneLaNews : #Milano Flash-mob per chiedere il 'Cinema nel Parco' Zonca: «Adesso siamo nell'epoca di Netflix» - Affaritaliani : Sanatoria rider, flash mob a Milano sotto la sede del Comune, le immagini - Notiziedi_it : Milano, da Levante a Diodato: il flash mob degli artisti in piazza Duomo per sostenere i lavoratori dello spettacolo - Affaritaliani : Flash Mob a Milano, associazioni sindacali: “Chiediamo l’inserimento nella sanatoria per i rider” - Affaritaliani : Flash Mob a Milano dei rider, una contestatrice: “Viva Salvini” e poi simula uno sputo su un ragazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Milano flash Sanatoria rider, flash mob a Milano sotto la sede del Comune, le immagini Il Tempo Campionato nazionale di categoria su base regionale

La Federazione Italiana Nuoto per favorire la ripresa dell'attività agonistica intende promuovere, qualora sia possibile, lo svolgimento di competizioni di carattere regionale, nazionale ed internazio ...

Flash Mob a Milano dei rider, una contestatrice: “Viva Salvini” e poi simula uno sputo su un ragazzo

(Agenzia Vista) Milano, 09 luglio 2020 Flash Mob a Milano dei rider, una contestatrice: “Viva Salvini” e poi simula uno sputo su un ragazzo Nel corso della manifestazione organizzata dai rider a Milan ...

La Federazione Italiana Nuoto per favorire la ripresa dell'attività agonistica intende promuovere, qualora sia possibile, lo svolgimento di competizioni di carattere regionale, nazionale ed internazio ...(Agenzia Vista) Milano, 09 luglio 2020 Flash Mob a Milano dei rider, una contestatrice: “Viva Salvini” e poi simula uno sputo su un ragazzo Nel corso della manifestazione organizzata dai rider a Milan ...