Investe 6 persone con l'auto a Napoli: muore una 27enne, gravissima una donna incinta al settimo mese (Di venerdì 10 luglio 2020) Dramma nel napoletano: perde il controllo dell'auto e Investe 6 persone. Una ragazza di 27 anni è morta, mentre una 34enne al settimo mese di gravidanza è in pericolo di vita e in... Leggi su ilmessaggero

Perde il controllo dell'auto e investe sei persone, una ragazza muore. Terribile incidente a San Giuseppe Vesuviano. I carabinieri della stazione di San Gennaro Vesuviano insieme a quelli del nucleo r ...Era in auto insieme a un amico dopo una serata trascorsa in giro a San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli. Poi all’improvviso ha perso il controllo dell’utilitaria sulla quale stava viaggiando ...