In calo le terapie intensive con 65 ricoverati, – 4 rispetto a giovedì (Di venerdì 10 luglio 2020) Stabile la parabola discendente del coronavirus in Italia. Nel nostro Paese nelle ultime 24 ore sono stati individuati 276 nuovi casi di covid-19 di cui 135 in Lombardia. Sono i dati aggiornati della Protezione civile, secondo cui sono 12 le vittime. Scendono a -31 gli attualmente positivi. In calo anche le terapie intensive con 65 ricoverati, – 4 rispetto a giovedì. Leggi su laprimapagina

