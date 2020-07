I manager della Thyssen in carcere entro il 16 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) Il manager tedesco Harald Espenhahn condannato per il “caso Thyssen” - il rogo nella fabbrica torinese che provocò 7 morti nel 2007 - inizierà a scontare la sua pena di 5 anni entro il prossimo 16 luglio: è quanto hanno comunicato al Guardasigilli, Alfonso Bonafede, canali diplomatici. Di recente i manager, che anche se condannati ancora non sono mai andati in prigione, hanno chiesto e ottenuto la semilibertà. Un gesto, questo, che aveva fatto indignare i familiari delle vittime del rogo, che per questo motivo hanno deciso di incontrare Conte e Bonafede.Nella sua missiva, il ministro tedesco del Land Nord Reno-Westfalia ha inoltre fornito tutte le informazioni a proposito dell’esecuzione della pena, inflitta in Italia ma applicata nel Land ... Leggi su huffingtonpost

