Half-Life 3 era stato inizialmente progettato come un rogue-lite con livelli generati proceduralmente (Di venerdì 10 luglio 2020) Half-Life 3 è stato cancellato, ma recentemente sono stati forniti alcuni interessanti dettagli a riguardo. Half-Life: Alyx - Final Hours di Geoff Keighley è un libro interattivo che contiene interessanti spunti su ciò che Valve ha fatto in tutti gli anni in cui lo sviluppatore non aveva rilasciato un gioco.Ovviamente tra questi spunta Half-Life 3, uno dei numerosi progetti su cui Valve ha lavorato per un po' prima di abbandonarlo per un motivo o per l'altro. Half-Life 3 descritto nell'episodio di Keighley, tuttavia, non era proprio quello che i fan del sequel si aspettavano. Half-Life 3 è stato ispirato da Left 4 Dead in alcuni modi e dal genere ... Leggi su eurogamer

