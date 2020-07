Giulia Montanarini, è nata Alice: “Con te ho dato un senso a tutto” (Di venerdì 10 luglio 2020) Giulia Montanarini, mamma per la prima volta a 44 anni. La modella e showgirl, famosa per essere stata tronista di Uomini&Donne ha dato alla luce Alice il 9 luglio 2020 e ha annunciato la nascita sul suo account Instagram, con due tenere foto. Una che ritrae la manina della neonata insieme racchiusa in quella del suo papà. La seconda è un primo piano di Giulia, subito dopo il parto, con in braccio la sua bimba. E il commento: Sei la gioia piu’grande della mia vita.. Con te ho dato un senso a tutto.. Benvenuta AMORE MIO… BENVENUTA Alice….siamo gia’ tutti pazzi di te Giulia, classe 1976, un passato sportivo importante (è stata una nuotatrice a livello agonistico, ... Leggi su dilei

