Dialogo tra Montalbano e Catarella sulle vacanze e sulla luna traversa (Di venerdì 10 luglio 2020) Trasette come al solita con il pinsero da altera partia ma Catarelli che durmiva nella su gardiola lo fice scetari dal su somnia. “Catarè, ma che minchia fai ti addrummisci invici di stari allerta?”. Catarelli scitannosi di butta. “Dutturi, mi scusasse stava sugnanna di stari in vacantia ma ura turno al lavuri”. Muntilbano appinsai che macari iddo le vacantia si li eri scurdate e pinsai che eri stata dura con Catarelli… “Va bine Catarè, sugno le sia di matina: ammuimma a vivirici nu caffia”. Catarelli: “Un caffia ia e lia dutturi: che rigala mi facia”. Al barre di Gerlanda Pasquariella già stavina tanta cristiana assimbrati sinza le maschirina che bivevano e parlavanna del campionata di calcia a luglia “Gerlà facimia due caffia bona che nuia ci sedimma a fora: ca pari di stari al Maracanae ... Leggi su ilnapolista

